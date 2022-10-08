Движение по Крымскому мосту приостановили из-за горящей цистерны с топливом

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Движение по Крымскому мосту приостановили из-за горящей на объекте цистерны с топливом. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе дорожного управления «Тамань».

По данным экстренных служб Крыма, движение поездов по транспортному переходу через пролив также приостановлено, сообщает РИА Новости.

8 октября цистерна с топливом загорелась на одном из участков Крымского моста. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, в результате случившегося судоходные арки не повредились.

Крымский мост является самым протяженным мостом в России. Его длина составляет 19 километров.

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25 августа самолет-разведчик НАТО Boeing RC-135W, принадлежащий ВВС Великобритании, был зафиксирован над акваторией Черного моря. Уточняется, что самолет альянса 24 августа сделал круг над морем в зоне напротив Крымского моста, после чего развернулся и полетел в сторону Румынии. После этого сервис перестал отслеживать воздушное судно. Через несколько часов Flightradar снова засек Boeing — он осуществил вылет в сторону Керченского пролива.