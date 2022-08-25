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Самолет-разведчик НАТО летал в районе Крымского моста

Георгий Соланович
В мире
Самолет-разведчик НАТО летал в районе Крымского моста
Фото: shutterstock

Самолет-разведчик НАТО Boeing RC-135W, принадлежащий ВВС Великобритании, был зафиксирован над акваторией Черного моря. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar в четверг, 25 августа.

Уточняется, что самолет альянса 24 августа сделал круг над морем в зоне напротив Крымского моста, после чего развернулся и полетел в сторону Румынии. После этого сервис перестал отслеживать воздушное судно. Через несколько часов Flightradar снова засек Boeing — он осуществил вылет в сторону Керченского пролива.

15 августа самолет-разведчик британских ВВС нарушил воздушную границу России над акваторией Баренцева моря в районе мыса Святой Нос. За пределы территории его вытеснил перехватчик МиГ-31.

Позже в Минобороны России заявили, что данная акция рассматривается как сознательная провокация. При этом ВКС РФ была поставлена задача не допустить повторного нарушения воздушного пространства.

17 августа посольство Великобритании в Москве прокомментировало нарушение границы России самолетом-разведчиком Королевских ВВС, назвав это выполнением «рутинной операции».

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