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Минобороны: Заявка на перелет британского разведчика над Россией рассматривается как провокация

Елена Самойлова
В мире
Минобороны: Заявка на перелет британского разведчика над Россией рассматривается как провокация
Фото: shutterstock

Великобритания подала заявку на перелет своего самолета-разведчика RC-135 по маршруту, проходящему в том числе и над территорией Российской Федерации. Об этом во вторник, 16 августа, заявили в российском Минобороны.

Отмечается, что данная акция рассматривается как сознательная провокация. Воздушно-космическим силам РФ поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства.

При этом все возможные последствия будут лежать исключительно на правительстве Великобритании, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Накануне британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу России над акваторией Баренцева моря в районе мыса Святой Нос. Благодаря действиям экипажа российского истребителя МиГ-31бм британское воздушное судно удалось вытеснить за пределы российской территории.

До этого сообщалось, что истребители Воздушно-космических сил России сбили три украинских военных самолета в Николаевской области. Российские пилоты в ходе боевых действий поразили Су-25, Су-27 и МиГ-29.

Россия Великобритания территории Минобороны Самолеты
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