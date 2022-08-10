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Минобороны: Российские истребители сбили три украинских военных самолета

Александр Афонин

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Минобороны: Российские истребители сбили три украинских военных самолета
Фото: Минобороны РФ

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили три украинских военных самолета в Николаевской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в среду, 10 августа.

— Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях над территорией Николаевской области сбито три самолета воздушных сил Украины, — говорится в сообщении.

Уточняется, что российские пилоты в ходе боевых действий в районе населенного пункта Новохристофоровка поразили один Су-25. В воздушном пространстве Троицко-Сафоново был ликвидирован один МиГ-29. Кроме того, ВКС поразили украинский Су-27 в районе населенного пункта Новоселье, передает Telegram-канал «Минобороны России».

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что из-за частых обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины станции угрожает опасность, а если атаки продолжатся, это может привести к глобальной техногенной катастрофе. Он назвал украинскую атаку актом ядерного терроризма, который направлен на создание гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях.

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