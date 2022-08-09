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В Минобороны предупредили о катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС

Анастасия Колоскова
В мире
В Минобороны предупредили о катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС
Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Из-за частых обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины станции угрожает опасность, а, если атаки продолжатся, это может привести к глобальной техногенной катастрофе. Об этом во вторник, 9 августа, предупредил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Прибывшим пожарным расчетом задымление удалось ликвидировать, — рассказал представитель оборонного ведомства.

Конашенков назвал украинскую атаку актом ядерного терроризма, который направлен на создание гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях.

Глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что авария на ЗАЭС может привести к непредсказуемым и беспрецедентным последствиям для всего мира, передает РИА Новости.

Очередной обстрел Запорожской атомной электростанции украинскими военнослужащими произошел 7 августа. В результате удара была повреждена высоковольтная линия «Каховская». Она обеспечивала подачу электроэнергии от АЭС в Запорожскую и Херсонскую области.

Кроме того, в ночь на воскресенье, 7 августа, силы ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». Подлетая к энергоблокам, ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы.

До этого Минобороны России сообщило, что ВСУ нанесли три артиллерийских удара по территории Запорожской АЭС и Энергодара. По данным ведомства, обстрел проводился в районе поселка Марганец.

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