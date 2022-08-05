Минобороны сообщило об трех ударах по Запорожской АЭС и Энергодару со стороны ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение часа нанесли три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) и Энергодара. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в пятницу, 5 августа.

— 5 августа 2022 года с 16.20 до 17.24 украинские вооруженные формирования осуществили три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодар. В общей сложности было выпущено двадцать 152-миллиметровых снарядов, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обстрел проводился в районе поселка Марганец. В результате атаки в Энергодаре были повреждены электросети и водоснабжение. На АЭС оказалась обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока и снижена мощность четвертого.

Кроме того, в процессе обстрела был поврежден водородопровод. Из-за возникших проблем случилось факельное возгорание водорода. Однако вскоре пожарным удалось ликвидировать пожар, передает Telegram-канал «Минобороны России».

До этого власти города Энергодар сообщили, что украинские военные совершили удар по Запорожской атомной электростанции во время пересменки сотрудников. Отмечается, что в результате обстрела были оборваны две линии электропередачи.