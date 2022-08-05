В Энергодаре сообщили об обстреле Запорожской АЭС со стороны ВСУ

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Вооруженные силы Украины совершили удар по Запорожской атомной электростанции (АЭС) во время пересменки сотрудников. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили власти города Энергодар.

— Сегодня во время пересменки работников ЗАЭС, около 15 часов, с подконтрольной украинскому преступному режиму территории националистические подразделения совершили артиллерийский обстрел территории ЗАЭС, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела были оборваны две линии электропередачи. Они питали распределительное устройство, обеспечивающее безопасность работы энергоблоков. Кроме того, на месте инцидента начался пожар. На данный момент пожарные приступили к устранению возгорания, передает РИА Новости.

28 июля сообщалось, что ударный беспилотный летательный аппарат Украины атаковал поселок, в котором проживают работники Запорожской АЭС. Уточнятся, что в результате удара повреждения получил жилой дом, а жертв удалось избежать.

25 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министерство иностранных дел России призвало Киев отказаться от продолжения провокаций против Запорожской атомной электростанции. По ее словам, из-за украинских войск вокруг АЭС складывается напряженная ситуация.