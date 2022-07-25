МИД России призвал Киев прекратить провокации против Запорожской АЭС

Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел России призвало Киев отказаться от продолжения провокаций против Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, соответствующий комментарий был опубликован на сайте ведомства в понедельник, 25 июля.

По ее словам, из-за украинских войск вокруг Запорожской АЭС складывается напряженная ситуация.

— Предостерегаем режим украинского президента Владимира Зеленского от продолжения провокаций против крупнейшей в Европе атомной электростанции, чреватых ядерной аварией, — обратилась к украинскому руководству Захарова.

Она добавила, что последствия невыполнения этих условий будут «тяжкими» и коснутся не только Украины. В связи с этим представитель российского МИД попросила международное сообщество быть более бдительными в данном вопросе и осудить действия украинских властей.

В минувший четверг, 21 июля, Мария Захарова заявила, что реальностью сегодняшнего дня является многополярность, а не главенство США и их «сателлитов». Попытки Вашингтона «отменить» Россию ни к чему не привели.