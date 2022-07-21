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Захарова заявила, что у Белого дома не получилось «отменить» Россию

Евгений Белоусов
В мире
Захарова заявила, что у Белого дома не получилось «отменить» Россию
Фото: МИД РФ

Реальностью сегодняшнего дня является многополярность, а не главенство США и их «сателлитов». Попытки Вашингтона «отменить» Россию ни к чему не привели. Такое мнение в четверг, 21 июля, высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Если они (западные страны — прим. «ВМ») считают себя «остальным миром», то, наверное. Только это результат не изоляции, а самоизоляции Вашингтона, Брюсселя и Лондона, — заявила она.

По мнению Захаровой, большинство государств мира не поддерживают антироссийские санкции и стремятся сохранить нормальные отношения с Россией. Так, Москва вместе с партнерами по БРИКС олицетворяет привлекательную альтернативу миропорядку Запада.

— Так что с «отменой России» у Белого дома ничего не получилось и не получится, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

До этого Захарова обвинила госсекретаря США Энтони Блинкена в сочинении небылиц об изоляции Сергея Лаврова на G20. Она отметила, что для оправдания собственных неудач госсекретарь распространяет подобные слухи о главе МИД РФ.

19 июля президент РФ Владимир Путин посетил Тегеран, где совместно с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрахимом Раиси подписал совместное заявление относительно ситуации на территории Сирийской Арабской Республики.

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