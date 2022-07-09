Захарова обвинила Блинкена в сочинении небылиц об изоляции Лаврова на G20

Фото: МИД РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы об изоляции министра иностранных дел России Сергея Лаврова на совещании глав МИД стран G20. Об этом в субботу, 9 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Это вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о вас и не вспомнило, — сказала дипломат.

Она отметила, что для оправдания собственных неудач госсекретарь распространяет подобные слухи о министре. На постоянные призывы Блинкена «изолировать» Россию никто всерьез не реагирует, а нынешняя администрация президента США обречена на провал, написала Захарова в Telegram-канале.

8 июля сообщалось об отмене традиционной церемонии фотографирования глав МИД G20 из-за отказа некоторых министров принимать участие в совещании из-за присутствия российского коллеги. В частности, на этом настояли госсекретарь США и главы дипломатических ведомств других западных стран.

Позднее Лавров заявил, что не приглашал Блинкена на совместную фотосессию. По итогам встречи Лавров прокомментировал информацию о том, что Блинкен будет избегать появления с ним на общих снимках.