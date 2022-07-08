Kyodo: фото глав МИД G20 на Бали не будет из-за отказа ряда министров сниматься с Лавровым

Фото: МИД РФ

На министерской встречи G20 «будет отсрочена» традиционная церемония фотографирования, поскольку некоторые главы МИД отказались принимать в ней участие из-за присутствия российского коллеги Сергея Лаврова. Об этом сообщает Kyodo.

В частности, по информации агентства, фотосъемка в этом году будет отменена. Так, на этом настояли министр иностранных дел США и главы ведомств других западных стран, сообщает РИА Новости.

Накануне министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси не присутствовал на официальном ужине глав внешнеполитических ведомств стран G20. По данным агентства, японский министр предпочел пропустить ужин из-за возможного присутствия там главы МИД РФ Сергея Лаврова. Хаяси посчитал, что в таком случае его присутствие не ужине будет неуместным.

Также стало известно, что Россия в предварительном порядке проинформировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите «Большой Двадцатки». Формат участия российского лидера на саммите будет определен позднее, в зависимости от эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии.