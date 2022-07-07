Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Kyodo: глава МИД Японии Хаяси не пришел на ужин министров G20 из-за Лаврова

Евгений Белоусов
В мире
Kyodo: глава МИД Японии Хаяси не пришел на ужин министров G20 из-за Лаврова
Фото: Georg Wendt / POOL
https://emadm.vmdaily.ru/documents/news

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси не присутствовал на официальном ужине глав внешнеполитических ведомств стран G20. Об этом в четверг, 7 июля, сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, японский министр предпочел пропустить ужин из-за возможного присутствия там главы МИД РФ Сергея Лаврова. Хаяси посчитал, что в таком случае его присутствие не ужине будет неуместным.

Лавров накануне прибыл на индонезийский остров Бали для участия в министерской встрече G20, передает РИА Новости.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите G20. Он также уточнил, что формат участия президента в саммите пока еще неизвестен.

В начале апреля стало известно, что Соединенные Штаты не будут принимать участие в ряде мероприятий на саммите G20 в том случае, если там будет присутствовать российская делегация.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает идею бойкота саммита «Большой двадцатки» в том случае, если в нем будет принимать участие Путин.

Япония международный саммит Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Поближе к правде, господа!

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дурни с полосатыми столбами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Все мнения
О проекте