Kyodo: глава МИД Японии Хаяси не пришел на ужин министров G20 из-за Лаврова
Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси не присутствовал на официальном ужине глав внешнеполитических ведомств стран G20. Об этом в четверг, 7 июля, сообщило агентство Kyodo.
По данным агентства, японский министр предпочел пропустить ужин из-за возможного присутствия там главы МИД РФ Сергея Лаврова. Хаяси посчитал, что в таком случае его присутствие не ужине будет неуместным.
Лавров накануне прибыл на индонезийский остров Бали для участия в министерской встрече G20, передает РИА Новости.
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