США заявили об отказе участвовать в саммите G20 вместе с Россией

Фото: Unsplash

Соединенные Штаты не будут принимать участия в ряде мероприятий на саммите G20 в том случае, если там будет присутствовать российская делегация. Об этом в среду, 6 апреля, сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен.

— Президент Байден ясно дал понять, и я согласна с ним, что не может быть дел, как обычно, для России в любых финансовых институтах. Он просил исключить Россию из G20. И я ясно дала понять коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если Россия будет, — заявила она.

Йеллен подчеркнула, что Вашингтон не желает видеть Москву на саммите «Большой двадцатки», передает РИА Новости.

25 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет готова принимать участие в формате G20, однако в случае исключения РФ из «Большой двадцатки» ничего страшного не случится. Он уточнил, что в условиях нарушения всех норм международного права со стороны Запада в настоящее время необходимо выстраивать новые векторы отношений, чем и планирует заняться Москва.

США обсуждают со своими союзниками возможность исключения России из «Группы двадцати». Об этом в среду, 23 марта, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что Россия уже не может вести бизнес в мировом сообществе и международных институтах.