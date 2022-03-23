США рассматривают исключение России из G20

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США обсуждают со своими союзниками возможность исключения России из «Группы двадцати». Об этом в среду, 23 марта, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

— Что касается конкретных институтов и конкретных решений, мы хотели бы проконсультироваться с нашими союзниками, проконсультироваться с нашими партнерами в этих институтах, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления, — заявил он.

Салливан подчеркнул, что Россия уже не может вести бизнес в мировом сообществе и международных институтах, передает сайт Белого дома.

17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась комментировать возможность исключения России из G20.

15 марта глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что Польша способна заменить Россию в составе G20. По его словам, данный вопрос появляется не только в польской, но и в международной дискуссии.

10 марта Российская Федерация отказалась участвовать в Совете Европы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России. В документе российского дипломатического ведомства сказано, что недружественные РФ страны Европейского союза и НАТО злоупотребляют абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), а также продолжают разрушать его и гуманитарно-правовое пространство в Европе.