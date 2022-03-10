В МИД РФ заявили, что Россия больше не будет участвовать в Совете Европы

Фото: МИД РФ

Россия отказалась участвовать в Совете Европы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ в четверг, 10 марта.

В документе российского дипломатического ведомства сказано, что недружественные РФ страны Евросоюза и НАТО злоупотребляют абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), а также продолжают разрушать его и гуманитарно-правовое пространство в Европе.

— Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России, — говорится в сообщении на официальном сайте МИД России.

9 марта в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что реакция России на западные санкции будет оперативной и чувствительной. Ответные меры готовятся по всем направлениям. Проработка контрсанкций имеет непубличный характер, уточнил глава департамента экономического сотрудничества ведомства Дмитрий Биричевский.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.