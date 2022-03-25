В Кремле прокомментировали призывы исключить Россию из G20

Фото: Администрация президента РФ

Россия будет готова принимать участие в формате G20, однако в случае исключения РФ из «Большой двадцатки» ничего страшного не случится. Об этом в пятницу, 25 марта, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— В нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находятся собственно с нами по их инициативе в состоянии экономической войны, ну ничего смертельного не произойдет, — заявил представитель Кремля.

Он уточнил, что в условиях нарушения всех норм международного права со стороны Запада в настоящее время необходимо выстраивать новые векторы отношений, чем и планирует заняться Москва, передает РИА Новости.

США обсуждают со своими союзниками возможность исключения России из «Группы двадцати». Об этом в среду, 23 марта, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что Россия уже не может вести бизнес в мировом сообществе и международных институтах, передает сайт Белого дома.

17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась комментировать возможность исключения России из G20.