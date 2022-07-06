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МИД: Россия проинформировала Индонезию о визите Путина на саммит G20

Евгений Белоусов
В мире
МИД: Россия проинформировала Индонезию о визите Путина на саммит G20
Фото: Пресс-служба Совфеда

Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в пресс-службе российского МИД.

— Официальное приглашение от Президента Индонезии Дж. Видодо на имя российского лидера было получено. В предварительном порядке информировали Джакарту о намерении Президента В. В. Путина принять в нем участие, — заявили в министерстве.

Уточняется, что формат участия российского президента на саммите будет определен позже в зависимости от эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии, говорится в сообщении.

Помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что Путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите G20. Ушаков также уточнил, что формат участия президента в саммите пока еще неизвестен.

В начале апреля стало известно, что Соединенные Штаты не будут принимать участие в ряде мероприятий на саммите G20 в том случае, если там будет присутствовать российская делегация.

Руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 26 июня, заявила, что не поддерживает идею бойкота саммита «Большой двадцатки» в том случае, если в нем будет принимать участие президент России Владимир Путин.

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