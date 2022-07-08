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Лавров заявил, что не приглашал Блинкена фотографироваться с собой в Индонезии

Елена Самойлова
В мире
Лавров заявил, что не приглашал Блинкена фотографироваться с собой в Индонезии
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не приглашал госсекретаря США Энтони Блинкена на совместную фотосессию в рамках встречи глав МИД «Группы двадцати» (G20) в Индонезии. Об этом стало известно в пятницу, 8 июля.

Совещание G20 проходит на индонезийском острове Бали. По итогам встречи Лавров прокомментировал информацию о том, что Блинкен будет избегать появления с ним на общих снимках.

— Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться: я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще никого никуда не приглашал. Меня пригласила Индонезия, — цитирует главу российского дипведомства ТАСС.

До это сообщалось об отмене традиционной церемонии фотографирования из-за отказа некоторых глав МИД принимать участие в совещании из-за присутствия российского коллеги. В частности, на этом настояли министр иностранных дел США и главы ведомств других западных стран.

Сергей Лавров Индонезия МИД РФ
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