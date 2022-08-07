Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Украинские войска в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские войска в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС
Фото: Ralf1969 / CC BY-SA 3.0

В ночь на воскресенье, 7 августа, силы ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара.

— Сегодня ночью вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО «Ураган» калибра 220 миллиметров, — рассказал представитель городской ВГА.

По его словам, подлетая к энергоблокам, ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы.

Представитель ВГА уточнил, что в зону поражения попали район сухого хранилища отработанного ядерного топлива, а также пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Поражающие элементы повредили административные строения, а также прилегающую к хранилищу территорию.

Он подчеркнул, что осколочные боевые элементы и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока, передает РИА Новости.

Накануне ВСУ нанесли три артиллерийских удара по территории Запорожской АЭС и Энергодара. В общей сложности было выпущено двадцать 152-миллиметровых снарядов.

До этого власти города Энергодара сообщили, что ВСУ совершили удар по Запорожской АЭС во время пересменки сотрудников. Отмечается, что в результате обстрела были оборваны две линии электропередачи.

Украина удар АЭС
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Не надо нас тревожить

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Даша Котвани
Даша Котвани

Яркий фестиваль специй и музыки

Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Все мнения
О проекте