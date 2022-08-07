Украинские войска в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС

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В ночь на воскресенье, 7 августа, силы ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара.

— Сегодня ночью вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО «Ураган» калибра 220 миллиметров, — рассказал представитель городской ВГА.

По его словам, подлетая к энергоблокам, ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы.

Представитель ВГА уточнил, что в зону поражения попали район сухого хранилища отработанного ядерного топлива, а также пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Поражающие элементы повредили административные строения, а также прилегающую к хранилищу территорию.

Он подчеркнул, что осколочные боевые элементы и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока, передает РИА Новости.

Накануне ВСУ нанесли три артиллерийских удара по территории Запорожской АЭС и Энергодара. В общей сложности было выпущено двадцать 152-миллиметровых снарядов.

До этого власти города Энергодара сообщили, что ВСУ совершили удар по Запорожской АЭС во время пересменки сотрудников. Отмечается, что в результате обстрела были оборваны две линии электропередачи.