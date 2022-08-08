Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Украинские военные совершили очередной обстрел Запорожской АЭС

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские военные совершили очередной обстрел Запорожской АЭС
Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Накануне украинские военнослужащие совершили очередной обстрел Запорожской атомной электростанции. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Около 12:40 украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец на противоположном берегу Каховского водохранилища осуществлен обстрел Запорожской АЭС, — сказал он.

Представитель Минобороны добавил, что в результате удара была повреждена высоковольтная линия «Каховская». Она обеспечивала подачу электроэнергии от АЭС в Запорожскую и Херсонскую области, говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

Накануне стало известно, что в ночь на воскресенье, 7 августа, силы ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». Подлетая к энергоблокам, ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы.

До этого Минобороны России сообщило, что ВСУ нанесли три артиллерийских удара по территории Запорожской АЭС и Энергодара. По данным ведомства, обстрел проводился в районе поселка Марганец.

Украина АЭС Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте