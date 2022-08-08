Украинские военные совершили очередной обстрел Запорожской АЭС

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Накануне украинские военнослужащие совершили очередной обстрел Запорожской атомной электростанции. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Около 12:40 украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец на противоположном берегу Каховского водохранилища осуществлен обстрел Запорожской АЭС, — сказал он.

Представитель Минобороны добавил, что в результате удара была повреждена высоковольтная линия «Каховская». Она обеспечивала подачу электроэнергии от АЭС в Запорожскую и Херсонскую области, говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

Накануне стало известно, что в ночь на воскресенье, 7 августа, силы ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». Подлетая к энергоблокам, ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы.

До этого Минобороны России сообщило, что ВСУ нанесли три артиллерийских удара по территории Запорожской АЭС и Энергодара. По данным ведомства, обстрел проводился в районе поселка Марганец.