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В Британии объяснили нарушение границы России самолетом-разведчиком

Елена Самойлова
В мире
В Британии объяснили нарушение границы России самолетом-разведчиком
Фото: shutterstock

Посольство Великобритании в Москве прокомментировало нарушение границы России самолетом-разведчиком Королевских ВВС, назвав это выполнением «рутинной операции».

— Российский МиГ-31 совершил опасный маневр сближения с самолетом Королевских ВВС RC-135W Rivet Joint, который выполнял рутинную операцию в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях 15 августа, — говорится в сообщении.

Отмечается, что команда британского самолета находилась в контакте с авиадиспетчерами с российской стороны. Действия экипажа оцениваются как безопасные и профессиональные, сообщает Telegram-канал дипломатической миссии.

15 августа самолет-разведчик британских ВВС нарушил воздушную границу РФ над акваторией Баренцева моря в районе мыса Святой Нос. За пределы территории его вытеснил перехватчик МиГ-31.

Позже в Минобороны России заявили, что данная акция рассматривается как сознательная провокация. При этом ВКС РФ была поставлена задача не допустить повторного нарушения воздушного пространства.

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