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Британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу России

Евгений Белоусов
В мире
Британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу России
Фото: МИД РФ

Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушные границы России. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— Дежурными силами ПВО над акваторией Баренцева моря обнаружена неизвестная воздушная цель, которая направлялась в сторону российской государственной границы, — говорится в сообщении.

Вскоре судно удалось идентифицировать. Это оказался самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная граница России была нарушена в районе мыса Святой Нос.

Однако благодаря действиям экипажа российского истребителя «МиГ-31бм» британское воздушное судно удалось вытеснить за пределы российской территории, говорится в Telegram-канале «Минобороны России».

До этого сообщалось, что истребители Воздушно-космических сил России сбили три украинских военных самолета в Николаевской области. Российские пилоты в ходе боевых действий поразили Су-25, Су-27 и МиГ-29.

Воздушно-космические силы России ликвидировали более 100 иностранных наемников в Харьковской области, нанеся удар по пункту их временной дислокации. Среди них были граждане Польши и Германии.

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