Британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу России
Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушные границы России. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
— Дежурными силами ПВО над акваторией Баренцева моря обнаружена неизвестная воздушная цель, которая направлялась в сторону российской государственной границы, — говорится в сообщении.
Вскоре судно удалось идентифицировать. Это оказался самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная граница России была нарушена в районе мыса Святой Нос.
Однако благодаря действиям экипажа российского истребителя «МиГ-31бм» британское воздушное судно удалось вытеснить за пределы российской территории, говорится в Telegram-канале «Минобороны России».
До этого сообщалось, что истребители Воздушно-космических сил России сбили три украинских военных самолета в Николаевской области. Российские пилоты в ходе боевых действий поразили Су-25, Су-27 и МиГ-29.
Воздушно-космические силы России ликвидировали более 100 иностранных наемников в Харьковской области, нанеся удар по пункту их временной дислокации. Среди них были граждане Польши и Германии.