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Минобороны РФ сообщило об уничтожении более ста иностранных наемников под Харьковом

Анастасия Колоскова
В мире
Минобороны РФ сообщило об уничтожении более ста иностранных наемников под Харьковом
Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России ликвидировали более 100 иностранных наемников в Харьковской области, нанеся удар по пункту их временной дислокации. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

— Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше ста и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

До этого разведка ЛНР заявила, что в ВСУ сжигают оставленные на поле боя тела наемников. Обгоревшие тела украинских военных бойцы разведывательного батальона народной милиции ЛНР нашли во время разведвыхода под Соледаром в ДНР. По предположению разведчиков, солдаты ВСУ облили трупы топливом и подожгли при отступлении.

Бойцы ЛНР считают, что это останки иностранных наемников, которые воевали на стороне Украины, а сожгли их для того, чтобы затруднить идентификацию.

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