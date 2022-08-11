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Разведка ЛНР заявила, что в ВСУ сжигают оставленные на поле боя тела наемников

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Разведка ЛНР заявила, что в ВСУ сжигают оставленные на поле боя тела наемников
Фото: Пресс-служба Горловской епархии

Бойцы разведывательного батальона народной милиции ЛНР нашли обгоревшие тела украинских военных во время разведвыхода под городом Соледар в ДНР. Об этом они сообщили в четверг, 11 августа.

По их словам, тела находились около воронок от разрывов артиллерийских снарядов. По предположению разведчиков, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) облили трупы топливом и подожгли при отступлении.

Бойцы ЛНР считают, что это останки иностранных наемников, которые воевали на стороне Украины, а сожгли их для того, чтобы затруднить идентификацию, передает РИА Новости.

8 августа глава Генпрокуратуры Игорь Краснов сообщил об убийствах детей боевиками батальона «Азов»*. Прокуратура установила, что батальон является националистическим формированием, которое основано на фашистской идеологии и поддерживает запрещенные в РФ экстремистские организации.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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