Фото: Пресс-служба Горловской епархии

Бойцы разведывательного батальона народной милиции ЛНР нашли обгоревшие тела украинских военных во время разведвыхода под городом Соледар в ДНР. Об этом они сообщили в четверг, 11 августа.

По их словам, тела находились около воронок от разрывов артиллерийских снарядов. По предположению разведчиков, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) облили трупы топливом и подожгли при отступлении.

Бойцы ЛНР считают, что это останки иностранных наемников, которые воевали на стороне Украины, а сожгли их для того, чтобы затруднить идентификацию, передает РИА Новости.

8 августа глава Генпрокуратуры Игорь Краснов сообщил об убийствах детей боевиками батальона «Азов»*. Прокуратура установила, что батальон является националистическим формированием, которое основано на фашистской идеологии и поддерживает запрещенные в РФ экстремистские организации.

*Запрещенная в России террористическая организация.