Разведка ЛНР заявила, что в ВСУ сжигают оставленные на поле боя тела наемников
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Бойцы разведывательного батальона народной милиции ЛНР нашли обгоревшие тела украинских военных во время разведвыхода под городом Соледар в ДНР. Об этом они сообщили в четверг, 11 августа.
По их словам, тела находились около воронок от разрывов артиллерийских снарядов. По предположению разведчиков, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) облили трупы топливом и подожгли при отступлении.
Бойцы ЛНР считают, что это останки иностранных наемников, которые воевали на стороне Украины, а сожгли их для того, чтобы затруднить идентификацию, передает РИА Новости.
8 августа глава Генпрокуратуры Игорь Краснов сообщил об убийствах детей боевиками батальона «Азов»*. Прокуратура установила, что батальон является националистическим формированием, которое основано на фашистской идеологии и поддерживает запрещенные в РФ экстремистские организации.
*Запрещенная в России террористическая организация.