Глава Генпрокуратуры сообщил об убийствах детей боевиками «Азова»*

Фото: Пресс-служба Горловской епархии

Генеральная прокуратура РФ выяснила, что участники украинского националистического батальона «Азов»* используют запрещенные средства и методы ведения войны, в частности, пытают мирное население и убивают детей. Об этом сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

— Мы собрали доказательства совершения членами «Азова»* преступлений экстремистской и террористической направленности, в том числе факты участия обученных в нем наемников в военных действиях, обеспечении их оружием и боеприпасами. Установлены факты применения членами «Азова»* запрещенных средств и методов ведения войны, — рассказал он.

Краснов отметил, что прокуроры пришли к выводам о деятельности «Азова»* как националистического формирования, которое основано на фашистской идеологии и поддерживает запрещенные в РФ экстремистские организации.

— Преступления, совершенные боевиками «Азова»*, могут сравниться по своей жестокости только с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны. Мы установили факты, свидетельствующие о том, что боевиками «Азова»* взяты за основу труды идеологов фашизма, включая нацистскую символику и лозунги, — заявил глава Генпрокуратуры в интервью газете «Коммерсант».

Он сообщил, что в суде выступили правозащитники, журналисты, общественные деятели, которые несколько лет изучали деятельность нацбатальона. Они предоставили видео- и аудиоматериалы, в том числе показания очевидцев, о совершаемых боевиками пытках и убийствах граждан, включая детей, нападениях на гражданские объекты, минировании и закладывании взрывчатки в местах пребывания мирного населения.

2 августа начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики ВСУ устроили очередную провокацию в Херсонской области Украины. Они расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории.

*Запрещенная в России террористическая организация.