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Боевики ВСУ устроили очередную провокацию в Херсонской области Украины. Об этом во вторник, 2 августа, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— На участке дороги вблизи населенного пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории, — заявил он.

Мизинцев уточнил, что Киев намеревается распространить фото и видеоматериалы расправы над мирными жителями, чтобы после обвинить в содеянном Москву. Запись проводили специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ, передает Telegram-канал «Минобороны России».

16 июля Мизинцев сообщил, что украинские радикалы планируют подорвать мост на территории села Полтавка в Запорожской области и обвинить российскую армию в неизбирательных ударах.

По словам генерала, боевики уже заминировали автомобильную переправу через реку Янчур и планируют ее взорвать, обвинив отечественные вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры. При этом инцидент ярко освещался бы в западных и украинских новостных источниках.