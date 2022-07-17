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В Минобороны сообщили о скорой провокации ВСУ в Запорожской области

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Минобороны сообщили о скорой провокации ВСУ в Запорожской области
Фото: shutterstock

Украинские радикалы планируют подорвать мост на территории села Полтавка в Запорожской области и обвинить российскую армию в неизбирательных ударах, сообщил в субботу, 16 июля, начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

По словам генерала, боевики уже заминировали автомобильную переправу через реку Янчур, который планируется взорвать и обвинить отечественные вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры. При этом инцидент ярко освещался бы в западных и украинских новостных источниках.

Мизинцев подчеркнул, что российские военные и силы Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по гражданским объектам, гуманно относятся к мирному населению и оказывают им всестороннюю помощь, пишет РИА Новости.

В минувшую пятницу, 15 июля, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские силы специально поджигают поля с пшеницей в Запорожье, которые расположены на линии боевого разграничения сторон.

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