Поезда задерживаются из-за аварии на Крымском мосту

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Поезда задерживаются из-за аварии с цистерной на Крымском мосту. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в компании-перевозчике.

Ожидается, что поезда № 28 Москва — Симферополь и № 170 Санкт-Петербург — Симферополь могут опоздать.

Пассажирам рекомендовали следить за новой информацией по ситуации, подытожили в пресс-службе.

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8 октября цистерна с топливом загорелась на одном из участков Крымского моста. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, в результате случившегося судоходные арки не повредились. Крымский мост является самым протяженным мостом в России. Его длина составляет 19 километров.

В результате случившегося движение по Крымскому мосту было полностью остановлено.

Также сообщалось, что никто не пострадал в поездной бригаде при возгорании цистерны с топливом на Крымском мосту.