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В Москве с сентября появилось 508 новых парковок и 15 пешеходных переходов

Полина Долганова
Город
В Москве с сентября появилось 508 новых парковок и 15 пешеходных переходов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Ежемесячно Центр организации дорожного движения делает столичные дороги комфортнее для горожан. В сентябре 2022 года дорожные координаторы организовали 60 изменений на дорогах Москвы.

Так, в городе появилось 15 новых пешеходных переходов, пять из них располагаются в Измайлове.

В Москве также организовали 508 новых парковочных мест, 50 из которых предусмотрены для водителей с ограниченными физическими возможностями.

Кроме того, на семи участках дорог специалисты сделали дополнительные полосы и повороты, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в рамках строительства Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП) ведутся работы по реконструкции Старо-Рублевского путепровода. Об этом в среду, 5 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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