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«Конструкция специфическая»: сколько времени потребуется на восстановление Крымского моста

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Сколько времени потребуется на восстановление Крымского моста
Фото: shutterstock

С учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал специалист по дорожному строительству Илья Иванов.

Как отметил эксперт, работам по восстановлению моста будет предшествовать согласование проекта.

— Должен быть издан проект ремонта, который согласуется со всеми службами, и только потом уже выполняются сами ремонтные работы, — пояснил Иванов.

По мнению собеседника «ВМ», восстановление двух пролетов по самому лучшему сценарию займет два месяца.

Конструкция Крымского моста довольно специфическая, что усложнит процесс ремонта, подчеркнул Иванов.

— Там используются необычные длиннопролетные балки, их тоже нужно где-то изготовить. Но их выполнит не каждый завод. Их отдельно выполняют по заказу, нужно будет связываться с тем подрядчиком или генподрядчиком, который выполнял этот заказ, чтобы он эти же балки произвел, — резюмировал эксперт.

В субботу утром, 8 октября, на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, который привел к возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава, частичному разрушению дорожного полотна и, как следствие, прекращению движения всех видов транспорта. «Вечерняя Москва» рассказывает о подробностях ЧП.

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