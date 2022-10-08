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Отели Крыма бесплатно продлят пребывание туристов на сутки из-за закрытия моста

Евгений Жуков
Общество
Отели Крыма бесплатно продлят пребывание туристов на сутки из-за закрытия моста
Фото: Unsplash

Всем туристам в Крыму бесплатно продлят размещение в отелях на сутки, деньги за билеты будут компенсированы. Об этом в субботу, 8 октября, рассказал глава крымского региона Сергей Аксенов.

— Прошу всех гостей Крыма набраться терпения. Мы договорились, что сегодня поездов не будет, просьба не прибывать (на вокзалы — прим. «ВМ»). Договорились о том, что компенсируем полностью стоимость билетов, — подчеркнул Аксенов.

Он также добавил, что договорился с владельцами отелей, чтобы всем, у кого сегодня заканчивается срок отдыха, на сутки продлили проживание за счет республиканского бюджета, рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия случилось частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта. Подробнее о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

До этого крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что специалисты уже активно работают над восстановлением Крымского моста. Кроме того, рассматриваются разные варианты его работы на период ремонта.

По мнению эксперта, даже в случае, если какое-то время мост не сможет функционировать, запасов на полуострове на ближайшее время хватит.

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