На эскалаторной галерее на Воробьевых горах устанавливают витражи

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Специалисты устанавливают витражи на эскалаторной галерее на Воробьевых горах. Об этом в субботу, 8 октября, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Совокупная площадь остекления составила свыше одной тысячи квадратных метров.

Благодаря конструкциям посетители смогут увидеть красоту Москвы со смотровой площадки на крыше верхнего вестибюля.

В настоящее время рабочие укладывают гранитный пол в вестибюлях галереи, монтируют балюстраду и проводят пусконаладочные работы. На объекте задействованы более 200 специалистов.

— Перед входом на галерею мы решили не устанавливать турникеты, чтобы не только пассажиры метро могли пользоваться эскалаторами. Это будет не просто транспортный объект, но и новая туристическая достопримечательность. Рассчитываем, что основные строительные работы завершим в этом году, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Недавно в столичном парке «Покровское-Стрешнево» специалисты обновили существующие и создали новые смотровые площадки и набережные возле Иваньковских прудов.