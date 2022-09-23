Новые смотровые площадки и набережные создали у прудов в парке «Покровское-Стрешнево»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, природно-исторический парк Покровское-Стрешнево Карта всех событий

В столичном парке «Покровское-Стрешнево» специалисты обновили существующие и создали новые смотровые площадки и набережные возле Иваньковских прудов. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников в пятницу, 23 сентября.

Уточняется, что до этого в парке было 11 смотровых площадок, которые были повреждены или частично разрушены.

— Требовалось унифицировать их и привести к единому виду. Смотровые площадки располагались на Первом, Третьем, Четвертом и Пятом Иваньковских прудах. В ходе мероприятий все они были обновлены, в скором времени на них появится парковая мебель, — объяснил Мельников.

На Четвертом Иваньковском пруду специалисты оборудовали дополнительную зону отдыха площадью более 30 квадратных метров, а на Шестом Иваньковском пруду — две небольшие площадки. Кроме того, на берегу Седьмого Иваньковского пруда создали настил площадью более 46 квадратных метров, где появятся качели, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил 15 сентября, что в столице планируется провести комплексную реконструкцию 11 набережных до конца 2026 года.