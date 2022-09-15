Андрей Бочкарев: Одиннадцать набережных реконструируют в Москве за пять лет

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, набережная Тараса Шевченко Карта всех событий

Специалисты проведут комплексную реконструкцию 11 набережных в столице до конца 2026 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 15 сентября.

— На протяжении последних десяти лет в столице ведется большая работа по возвращению к полноценной жизни территорий, расположенных на берегах рек и водоемов. Уже до конца 2026 года планируется реконструировать 11 набережных в разных районах города, — отметил он.

Так, планируется провести работы на набережных Марка Шагала, Тараса Шевченко, Крутицкой, Шелепихинской, а также на двух участках Симоновской и Карамышевской набережных. Также реконструкция включает в себя прибрежные территории в районе Филевского парка, затона Новинки, Нагатинской поймы и Братеевского каскадного парка.

По словам заммэра, на данных участках расширят проезжие части, обустроят пешеходные и велосипедные дорожки, а также площадки для занятий спортом, различных игр, отдыха и творчества.

В рамках реконструкции Шелепихинской набережной планируется обустроить газон площадью свыше 10 гектаров, а также высадить почти 11,5 тысячи деревьев и кустарников.