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Андрей Бочкарев: На Шелепихинской набережной высадят почти 11,5 тысячи деревьев и кустарников

Евгений Жуков
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Андрей Бочкарев: На Шелепихинской набережной высадят почти 11,5 тысячи деревьев и кустарников
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Шелепихинская набережная Карта всех событий

В рамках реконструкции Шелепихинской набережной планируется обустроить газон площадью свыше 10 гектаров, а также высадить почти 11,5 тысячи деревьев и кустарников. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 14 сентября.

Бочкарев также отметил, что в данный момент проводятся работы по берегоукреплению набережной и перекладке инженерных коммуникаций. Помимо этого, в рамках программы благоустройства будет высажен газон площадью 10,3 гектара. Работы на Шелепихинской набережной предполагают закончить в 2024 году.

— Также на набережной планируется высадить свыше 11,1 тысячи кустарников пузыреплодника, вейгелы, спиреи и почти 300 деревьев — лип, ив и кленов, — добавил заместитель мэра.

До этого Бочкарев сообщил о финальном этапе работ в рамках благоустройства многофункциональной общественной зоны, которая войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка». Заммэра уточнил, что парк расположится между Рождественской и Покровской улицами и займет площадь 4,5 гектара.

Благоустройство Москва Андрей Бочкарев
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