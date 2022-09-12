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Андрей Бочкарев: Завершается строительство ландшафтного парка в Некрасовке

Александр Афонин
Город
Андрей Бочкарев: Завершается строительство ландшафтного парка в Некрасовке
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка, микрорайон Люберецкие Поля, 4-й квартал Карта всех событий

Специалисты заканчивают работы в рамках благоустройства многофункциональной общественной зоны, которая войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка». Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках проекта построены амфитеатр, фонтан, беседки для отдыха, детские и спортивные площадки. Новое общественное пространство, без сомнений, станет местом притяжения для жителей Некрасовки, — сказал он.

Заммэра уточнил, что парк расположится между Рождественской и Покровской улицами и займет площадь в 4,5 гектара. В рамках работ специалисты обустроят холмы и дорожно-тропиночные сети.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов добавил, что на данный момент в парке окончено комплексное озеленение. Рабочие высадили деревья, кустарники, разбили цветники и газоны.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что с начала текущего года в столице ввели в эксплуатацию 7,6 миллиона квадратных метров недвижимости, что составило 86 процентов от годового плана. Он добавил, что большая часть введенных построек относится к жилому сектору — четыре миллиона «квадратов».

Строительство Андрей Бочкарев Район Некрасовка
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