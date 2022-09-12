Андрей Бочкарев: Более семи миллионов «квадратов» недвижимости ввели в Москве с начала года

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С начала текущего года в столице ввели в эксплуатацию 7,6 миллиона квадратных метров недвижимости, что составило 86 процентов от годового плана. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— За восемь месяцев 2022 года в столице построено и введено в эксплуатацию 7,6 миллиона (квадратных метров — прим. «ВМ») недвижимости. При этом доля инвесторов в общем объеме введенной недвижимости составляет 6,6 миллиона квадратных метров. Таким образом, на данный момент годовой план выполнен на 86 процентов, — сказал он.

Заммэра добавил, что большая часть введенных построек относится к жилому сектору — четыре миллиона «квадратов». Кроме того, в городе с начала года появилось 15 школ, 22 детских сада, девять медицинских, 14 спортивных и три культурных объекта.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что наибольшее число построек ввели в эксплуатацию на западе столицы. Там специалисты возвели 28 зданий, чья общая площадь составила 939,9 тысячи квадратных метров.

Накануне Андрей Бочкарев сообщил, что годовой план по вводу дорог в столице выполнен почти наполовину. До конца года планируется завершить ввод в эксплуатацию 74,9 километра дорог, 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов.