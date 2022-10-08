Первые поезда по Крымскому мосту начнут движение в 20:00 по московскому времени

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Первые поезда по Крымскому мосту планируют запустить уже к 20:00 по московскому времени. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

По словам представителей ведомства, в настоящее время была проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов. В данный момент осуществляются восстановительные работы, передает Telegram-канал Минтранса.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия случилось частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

Вся информация о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

До этого крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, что специалисты уже активно работают над восстановлением Крымского моста. Кроме того, рассматриваются разные варианты его работы на период ремонта.