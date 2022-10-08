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Рэпер Паша Техник вышел из комы

Полина Долганова
Общество
Рэпер Паша Техник вышел из комы
Фото: YouTube/ТЕХНИК

Российский рэпер Паша Техник вышел из комы. Об этом стало известно в субботу, 8 октября.

В настоящее время артист находится в сознании. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В ближайшее время рэпер будет находиться в отделении реанимации и интенсивной терапии, передает Telegram-канал «112».

Рэпера Пашу Техника госпитализировали в Боткинскую больницу 7 октября. Его отправили в медучреждение после вечеринки, на которой рэпер употребил разнообразные наркотические вещества.

«Вечерняя Москва» попросила таролога и ведьму Ирину Мей сделать расклад, чтобы узнать, каковы шансы артиста на спасение.

По словам мастера, при раскладе карт таро для рэп-исполнителя Паши Техника выпадают «Шестерка мечей», «Десятка кубков» и «Туз пентаклей». О том, что это значит — в материале «ВМ».

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