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Приметы и советы

Российского рэпера Пашу Техника госпитализировали

Степан Жирнов
Общество
Российского рэпера Пашу Техника госпитализировали
Фото: Youtube / ТЕХНИК

Российского рэпера Пашу Техника госпитализировали в Боткинскую больницу. Об этом стало известно в пятницу, 7 октября.

По предварительным данным, музыкант находится в коме. Его госпитализировали после вечеринки, на которой рэпер, по данным Telegram-канала Baza, употребил разнообразные наркотические вещества.

Предыдущий резонансный случай, связанный со знаменитыми людьми и наркотиками, произошел в столице в аэропорте Шереметьево. Американская баскетболистка Бриттани Грайнер была задержана при попытке провезти в Россию запрещенные вещества.

6 марта спортсменку арестовали. С тех пор со стороны США не раз предпринимались попытки вызволить девушку из заключения.

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