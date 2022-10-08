ДТП с участием двух автомобилей произошло на юге Москвы

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Россия, Москва, Домодедовская улица, 1к1 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на Домодедовской улице. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают сотрудники оперативных служб. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за ДТП в настоящее время заняты три полосы при выезде на Шипиловскую улицу. Движение в районе самой аварии не затруднено, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого на внутренней стороне 57-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Все обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

6 октября автомобиль Kia Rio врезался в ограждение для дорожных работ и перевернулся на Московской кольцевой автодороге. В результате аварии никто не пострадал.