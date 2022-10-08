Выставка в филиале Музея Победы в Калужской области расскажет о поездке Жукова на Балканы

Фото: Музей Победы

Выставка «Жуков на Балканах» открылась 7 октября в «Музее Г. К. Жукова» — калужском филиале Музея Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы в субботу, 8 октября.

— Министр обороны СССР Георгий Жуков посетил две балканские республики с 8 октября по 25 октября 1957 года. Визит был приурочен к 13-й годовщине освобождения Югославии и Албании от немецко-фашистских захватчиков, — рассказали в филиале.

Экспозиция посвящена 65-летию визита маршала в Югославию и Албанию. Гости увидят уникальные альбомы маршала с фотоснимками из его поездки на Балканы.

Помимо этого, в экспозицию вошел исторический атлас освободительной войны Югославии, подаренный маршалу. Выставка, как уточняется, продлится до 31 октября.

До этого сообщалось, что в дни школьных каникул Музей Победы приглашает ребят от 7 до 13 лет на «Каникулы в Музее Победы. Осень Побед!». Уточняется, что будут организованы две осенние смены, которые начнутся 10 и 29 октября.

Школьникам предлагается попробовать себя в шести тематических направлениях: историческом, гражданско-патриотическом, медиа, техническом, творческом и направлении для самых маленьких «Мурзилки».