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 Юных москвичей пригласили на «Каникулы в Музее Победы» 

Анастасия Колоскова
Город
 Юных москвичей пригласили на «Каникулы в Музее Победы» 
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

В дни школьных каникул Музей Победы приглашает ребят от 7 до 13 лет на «Каникулы в Музее Победы. Осень Побед!». Об этом в пятницу, 7 октября, сообщили в пресс-службе музея.

— В течение пятидневной смены ребенок вместе со сверстниками сможет окунуться в удивительный мир открытий. Каждый выберет интересную ему сферу и научится готовить журналистские материалы, проводить интересные экскурсии, выступать в роли ведущего, попробует создать 3D-модель музейного экспоната и многое другое, — рассказала руководитель проекта Мария Гуменюк.

Уточняется, что будут организованы две осенние смены, которые начнутся 10 и 29 октября. Школьникам предлагается попробовать себя в шести тематических направлениях: историческом, гражданско-патриотическом, медиа, техническом, творческом и направлении для самых маленьких «Мурзилки».

Их ждут патриотические квесты, спортивные занятия, игры на свежем воздухе, мастер-классы и встречи с интересными людьми, уточнили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что на сайте Музея Победы стартовала выставка виртуальных туров, где гости могут пройти по экспозициям российских музеев.

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