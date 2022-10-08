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Глава МЧС Куренков прибыл на место ЧП на Крымском мосту

Евгений Жуков
Общество
Глава МЧС Куренков прибыл на место ЧП на Крымском мосту
Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава МЧС Александр Куренков прибыл на Крымский мост, поврежденный в результате подрыва грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 8 октября.

— Министр совершил облет, осмотрел место происшествия, — цитирует сообщение ТАСС.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава, частичному разрушению дорожного полотна и прекращению движения всех видов транспорта.

«Вечерняя Москва» собрала информацию о принимаемых мерах со стороны властей по устранению последствий инцидента.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, что специалисты уже активно работают над восстановлением Крымского моста. Кроме того, рассматриваются разные варианты его работы на период ремонта.

По мнению эксперта, в данный момент специалисты склоняются к тому, что железнодорожное сообщение вполне реально восстановить довольно быстро, поэтому можно будет организовать не просто железнодорожные поставки, но и перебрасывать автомобили путем погрузки на берегу в вагоны

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