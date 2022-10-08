Запуск движения и выводы СК: подробности инцидента на Крымском мосту

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Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава, частичному разрушению дорожного полотна и прекращению движения всех видов транспорта. «Вечерняя Москва» собрала информацию о принимаемых мерах со стороны властей по устранению последствий инцидента.

Ликвидация пожара

Представители экстренных служб рассказали о завершении работ авиации по тушению последствий пожара на Крымском мосту после взрыва.

Возобновление движения транспорта

В пресс-службе Минтранса заявили, что первые поезда по мосту планируют запустить уже сегодня в 20:00 по московскому времени.

Глава Минтранса Виталий Савельев в свою очередь отметил, что состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по мосту 8 октября после 16:00.

РЖД взяли под особый контроль перевозки грузов в сторону полуострова. Керченская паромная переправа начнет перевозить пассажиров во второй половине дня 9 октября.

Работа следственных органов

Сотрудники СК установили личность водителя взорвавшегося грузовика. Представители силовых ведомств выявили данные автомобиля и его собственника.

Им оказался житель Краснодарского края. По данным СК, предварительно, в инциденте на Крымском мосту погибли три человека.

В правительстве России создали комиссию по выяснению причин происшествия. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Действия властей региона

Власти Севастополя сняли ограничения на продажу продуктов и топлива в городе, введенные из-за ЧП. По словам губернатора Михаила Развожаева, сотрудники прокуратуры предпримут меры по наблюдению за уровнем цен, а попытки спекуляций «будут жестко пресекаться».

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крымский мост начнут восстанавливать 8 октября после того, как свою работу на объекте закончат правоохранительные органы.

Также стало известно, что всем туристам в Крыму бесплатно продлят размещение в отелях на сутки, деньги за билеты будут компенсированы. Правительство региона договорилось с владельцами отелей, чтобы всем, у кого сегодня заканчивается срок отдыха, на сутки продлили проживание за счет республиканского бюджета.

Ростуризм в кооперации с Минцифры запустил федеральный кол-центр для туристов, которые уже отдыхают в Крыму, и для тех, кто планировал поездку туда в ближайшее время. Всю необходимую информацию можно получить круглосуточно и бесплатно по номеру + 7 (800) 707- 97-41.