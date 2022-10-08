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Савельев назвал сроки запуска движения по неповрежденной части Крымского моста

Евгений Жуков
Общество
Савельев назвал сроки запуска движения по неповрежденной части Крымского моста
Фото: Пресс-служба Госдумы

Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту 8 октября после 16:00. Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев.

— В ходе заседания оперативного штаба Минтранса России глава министерства Виталий Савельев заслушал доклады о состоянии конструкций Крымского моста и ходе восстановительных работ, — сказал министр через пресс-службу ведомства.

Движение будет запущено по одной полосе в реверсивном режиме, передает слова Савельева РИА Новости.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате произошло частичное разрушение дорожного полотна, движение было закрыто для всех видов транспорта.

СК установил личность водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. Специалисты в данный момент изучают маршрут передвижения грузовика и всю соответствующую документацию по этому делу.

Специалист по дорожному строительству Илья Иванов рассказал «Вечерней Москве», что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев. Как отметил эксперт, работам по восстановлению моста будет предшествовать согласование проекта.

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