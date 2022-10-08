СК установил личность водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика

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Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации установили личность водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. Об этом субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В рамках расследования следователи СК установили данные грузового автомобиля и его собственника — это житель Краснодарского края. По месту его жительства начаты следственные действия, — сообщили на сайте СК РФ.

Как уточняется, специалисты в данный момент изучают маршрут передвижения грузовика и всю соответствующую документацию по этому делу.

До этого СК сообщил, что, предварительно, в инциденте на Крымском мосту погибли три человека.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия случилось частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

Вся информация о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

Специалист по дорожному строительству Илья Иванов в беседе с «ВМ» рассказал, что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять порядка двух месяцев.