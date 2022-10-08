Три человека погибли в результате взрыва на Крымском мосту

Фото: shutterstock

По предварительным данным, в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в Следственном комитете РФ.

Погибшими оказались пассажиры легкового автомобиля, который ехал рядом со взорвавшимся грузовиком.

— В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются, — говорится в сообщении.

В субботу утром, 8 октября, на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, который привел к возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава, частичному разрушению дорожного полотна и, как следствие, прекращению движения всех видов транспорта. «Вечерняя Москва» рассказывает о подробностях ЧП.

Новые регионы России стратегически важны для связи с Крымом, поэтому со временем через них наладят пассажирские и грузовые перевозки. Главный вопрос заключается в том, как обеспечить безопасность людей. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По словам специалиста, ситуация с Крымским мостом говорит о том, что альтернативные варианты связи с полуостровом нужно организовать как можно скорее.