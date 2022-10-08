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В Севастополе сняли все ограничения на продажу продуктов и топлива

Евгений Жуков
Общество
В Севастополе сняли все ограничения на продажу продуктов и топлива
Фото: Depositphotos

Власти Севастополя сняли ограничения на продажу продуктов и топлива в городе, введенные из-за ЧП на Крымском мосту. Об этом в субботу, 8 октября, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

— Все ограничения на продажу продуктов и топлива снимаем. Официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через освобожденные территории. Никакого дефицита нет и не будет, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, сотрудники прокуратуры предпримут меры по наблюдению за уровнем цен. Развожаев добавил, что попытки спекуляций «будут жестко пресекаться».

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия случилось частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

Вся информация о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

Специалист по дорожному строительству Илья Иванов в беседе с «ВМ» рассказал, что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять порядка двух месяцев.

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