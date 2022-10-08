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Приметы и советы

Пассажирские перевозки по Керченской паромной переправе начнутся 9 октября

Евгений Белоусов
Общество
Пассажирские перевозки по Керченской паромной переправе начнутся 9 октября
Фото: Unsplash

Керченская паромная переправа начнет перевозить пассажиров во второй половине дня 9 октября. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

— Всех, кто планировал воспользоваться переправой, просят учитывать эту информацию при организации своей поездки, — говорится в сообщении.

Уточняется, что к такому решению эксперты пришли после оценки текущей погодной ситуации в акватории, говорится в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия случилось частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

Позже сотрудники СК установили личность водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. Специалисты в данный момент изучают маршрут передвижения грузовика и всю соответствующую документацию по этому делу.

Специалист по дорожному строительству Илья Иванов рассказал «Вечерней Москве», что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев. Как отметил эксперт, работам по восстановлению моста будет предшествовать согласование проекта.

Транспорт Крым Краснодарский край Мосты
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